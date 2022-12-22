«Новые известия» объявили рейтинг лучших политтехнологов России

Как пишет newizv.ru, в рамках первого этапа с 15 ноября по 7 декабря 2022 года проводилось исследование методом очного и заочного анкетирования.
В результате итоговая выборка первого этапа составила 212 анкет специалистов, оказывающих профессиональные услуги в сфере политконсалтинга, а также штатных политтехнологов партий и заказчиков услуг политконсультантов.
В ходе второго этапа, который проходил с 8 по 19 декабря 2022 года, было собрано еще 124 анкеты, из них отбраковано 5. В конечном итоге в список попала 331 анкета.
Некоторые лидеры в своих областях уже заняли верхние строчки в той или иной категории на федеральном уровне. На региональном уровне этих специалистов было решено не дублировать. Однако некоторые политтехнологи, не имеющие жесткой территориальной привязки, вошли сразу в несколько списков.
Лидерами Центрального федерального округа стали: Александр Асафов, Антон Садкин, Сергей Тарасьянц, Андрей Ищенко, Игорь Копылов.
Победителями Северо-Западного федерального округа были названы Валентин Бианки, Лев Павлючков, Алексей Высоцкий, Петр Бычков, Инга Бурикова.
В Южном федеральном округе признаны лидерами Сергей Смирнов, Николай Петропавловский, Станислав Крутянский, Алексей Шевченко, Роман Базиков.
По Северо-Кавказскому федеральному округу верхние строчки заняли Андрей Прилатов, Антон Исаев, Артур Насонов, Марат Едзоев, Алексей Батаев.
Признанными лидерами в Приволжском федеральном округе стали Сергей Кудлай, Вера Леонова, Владимир Андреев, Юлия Трофимовская (Бачикало), Владимир Кудашов.
В топ-5 по Уральскому федеральном округе попали Кирилл Истомин, Сергей Сарычев, Алексей Швайгерт, Константин Киселев, Аксана Панова.
По Сибирскому федеральному округу в топе оказались: Валерий Смородников, Мария Сергеева, Владимир Титенков, Михаил Халуга, Михаил Пальчик.
В пятерку лидеров по Дальневосточном федеральному округе попали Андрей Пономарев, Даниил Ермилов, Илья Митькин (Спокойнов), Алексей Васильев, Роман Моложон.
В новых российских субъектах лучшими в области политтехнологий стали Дмитрий Чайка, Евгений Купцов, Игорь Резников, Александр Малькевич, Максим Шугалей.
Редакция издания планирует ежегодно составлять рейтинг лучших политтехнологов России.