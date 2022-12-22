«Новые известия» объявили рейтинг лучших политтехнологов России

Некоторые лидеры в своих областях уже заняли верхние строчки в той или иной категории на федеральном уровне. На региональном уровне этих специалистов было решено не дублировать. Однако некоторые политтехнологи, не имеющие жесткой территориальной привязки, вошли сразу в несколько списков.