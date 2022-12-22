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«Новые известия» объявили рейтинг лучших политтехнологов России

Сегодня, 07:34
Фото: pxhere.com
Собственный рейтинг специалистов в области политических технологий опубликовала редакция издания «Новые известия». Список лучших политтехнологов страны составлен на основе мнений экспертов по шести основным категориям.

Как пишет newizv.ru, в рамках первого этапа с 15 ноября по 7 декабря 2022 года проводилось исследование методом очного и заочного анкетирования.

В результате итоговая выборка первого этапа составила 212 анкет специалистов, оказывающих профессиональные услуги в сфере политконсалтинга, а также штатных политтехнологов партий и заказчиков услуг политконсультантов.

В ходе второго этапа, который проходил с 8 по 19 декабря 2022 года, было собрано еще 124 анкеты, из них отбраковано 5. В конечном итоге в список попала 331 анкета.

Некоторые лидеры в своих областях уже заняли верхние строчки в той или иной категории на федеральном уровне. На региональном уровне этих специалистов было решено не дублировать. Однако некоторые политтехнологи, не имеющие жесткой территориальной привязки, вошли сразу в несколько списков. 

Лидерами Центрального федерального округа стали: Александр Асафов, Антон Садкин, Сергей Тарасьянц, Андрей Ищенко, Игорь Копылов. 

Победителями Северо-Западного федерального округа были названы Валентин Бианки, Лев Павлючков, Алексей Высоцкий, Петр Бычков, Инга Бурикова. 

В Южном федеральном округе признаны лидерами Сергей Смирнов, Николай Петропавловский, Станислав Крутянский, Алексей Шевченко, Роман Базиков. 

По Северо-Кавказскому федеральному округу верхние строчки заняли Андрей Прилатов, Антон Исаев, Артур Насонов, Марат Едзоев, Алексей Батаев. 

Признанными лидерами в Приволжском федеральном округе стали Сергей Кудлай, Вера Леонова, Владимир Андреев, Юлия Трофимовская (Бачикало), Владимир Кудашов. 

В топ-5 по Уральскому федеральном округе попали Кирилл Истомин, Сергей Сарычев, Алексей Швайгерт, Константин Киселев, Аксана Панова. 

По Сибирскому федеральному округу в топе оказались: Валерий Смородников, Мария Сергеева, Владимир Титенков, Михаил Халуга, Михаил Пальчик. 

В пятерку лидеров по Дальневосточном федеральному округе попали Андрей Пономарев, Даниил Ермилов, Илья Митькин (Спокойнов), Алексей Васильев, Роман Моложон. 

В новых российских субъектах лучшими в области политтехнологий стали Дмитрий Чайка, Евгений Купцов, Игорь Резников, Александр Малькевич, Максим Шугалей.

Редакция издания планирует ежегодно составлять рейтинг лучших политтехнологов России.

 

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