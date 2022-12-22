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Нутрициолог пояснила, как ростовчанам избежать опасного переедания в новогоднюю ночь

Сегодня, 03:59
Фото: Klkammerzell/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Как ростовчанам избежать опасного переедания в новогоднюю ночь
Голодать в новогоднюю ночь не следует, а избежать переедания поможет соблюдение нехитрых правил, сообщила RostovGazeta нутрициолог из Ростова Анна Инглассес.

По словам нутрициолога, избежать переедания в новогоднюю ночь поможет соблюдение несложных правил.

Во-первых, не стоит накладывать в тарелку горы еды, поскольку оливье и селедка под шубой не исчезнут после 12 ночи. Во-вторых, между потреблением блюд нужны небольшие перерывы. И, в-третьих, не стоит голодать с утра, рассчитывая на то, что сэкономленные калории можно восполнить вечером.

«Организм расходует калории постепенно, в течение дня. И если утро будет активным и голодным, а вечер, наоборот, сытым и малоподвижным — это станет стрессом для организма», - отмечает Анна Инглассес.

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Как сообщает эксперт, никаких ограничений в выборе блюд за новогодним столом нет. Но в еде надо соблюдать меру. Собеседница подчеркивает, что, по ростовским традициям, новогодний праздник не заканчивается одной ночью, а длится минимум неделю.

«Поэтому не следует пробовать все блюда, наедаясь за один раз. Ведь для организма нет ничего страшнее, чем съесть все и сразу», - говорит нутрициолог.

Спикер разъясняет, что переедание опасно для человека не только неприятными ощущениями в желудке. От переедания страдает весь желудочно-кишечный тракт, нарушается обмен веществ, что тормозит процесс сброса веса в дальнейшем.

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