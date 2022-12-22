Во-первых, не стоит накладывать в тарелку горы еды, поскольку оливье и селедка под шубой не исчезнут после 12 ночи. Во-вторых, между потреблением блюд нужны небольшие перерывы. И, в-третьих, не стоит голодать с утра, рассчитывая на то, что сэкономленные калории можно восполнить вечером.