По словам нутрициолога, избежать переедания в новогоднюю ночь поможет соблюдение несложных правил.
Во-первых, не стоит накладывать в тарелку горы еды, поскольку оливье и селедка под шубой не исчезнут после 12 ночи. Во-вторых, между потреблением блюд нужны небольшие перерывы. И, в-третьих, не стоит голодать с утра, рассчитывая на то, что сэкономленные калории можно восполнить вечером.
«Организм расходует калории постепенно, в течение дня. И если утро будет активным и голодным, а вечер, наоборот, сытым и малоподвижным — это станет стрессом для организма», - отмечает Анна Инглассес.
Как сообщает эксперт, никаких ограничений в выборе блюд за новогодним столом нет. Но в еде надо соблюдать меру. Собеседница подчеркивает, что, по ростовским традициям, новогодний праздник не заканчивается одной ночью, а длится минимум неделю.
«Поэтому не следует пробовать все блюда, наедаясь за один раз. Ведь для организма нет ничего страшнее, чем съесть все и сразу», - говорит нутрициолог.
Спикер разъясняет, что переедание опасно для человека не только неприятными ощущениями в желудке. От переедания страдает весь желудочно-кишечный тракт, нарушается обмен веществ, что тормозит процесс сброса веса в дальнейшем.
Ранее RostovGazeta сообщала, как за считанные дни ростовчанки могут похудеть к Новому году.