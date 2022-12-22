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Обломки ракеты на пастбище обнаружил селянин в Ростовской области днем 20 декабря

Сегодня, 13:40
Фото: mil.ru
Обломки ракеты на пастбище обнаружил селянин в Ростовской области днем 20 декабря
В Ростовской области житель хутора Никольский, по информации СМИ, обнаружил обломки, похожие на ракету.

161.ру со ссылкой на источник пишет, что о находке стало известно 20 декабря. Издание уточнило, что для выяснения обстоятельств приезжала опергруппа, а саму территорию оцепили.

«На месте работали саперы и другие спецслужбы. Здесь же увидели воронку, но она оказалась не свежая», — говорится в публикации.

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Отмечается, что о пострадавших информации не поступало. По некоторым данным, находка оказалась в 10 километрах от хутора на границе с Калмыкией.

Официальной информации о случившемся не было, она уточняется.

До этого в регионе нашли блок реактивного двигателя ракеты. 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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