161.ру со ссылкой на источник пишет, что о находке стало известно 20 декабря. Издание уточнило, что для выяснения обстоятельств приезжала опергруппа, а саму территорию оцепили.
«На месте работали саперы и другие спецслужбы. Здесь же увидели воронку, но она оказалась не свежая», — говорится в публикации.
Отмечается, что о пострадавших информации не поступало. По некоторым данным, находка оказалась в 10 километрах от хутора на границе с Калмыкией.
Официальной информации о случившемся не было, она уточняется.
До этого в регионе нашли блок реактивного двигателя ракеты.