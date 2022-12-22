С этого момента запрещено запускать беспилотники. Губернатор отметил, что пояснений в этом случае не требуется.
Есть исключения, но они касаются некоторых государственных ведомств. Какая будет ответственность для нарушителей, не раскрывается.
Кроме того, с 22 числа ограничили выезд фур через пункт «Весело-Вознесенский». Это коснулось машин грузоподъемностью 3,5 тонны. Таким образом потоки машины пойдут через другие пропускные пункты.
Теперь машины грузоподъемностью свыше 12 тонн не могут въезжать в Ростов, если город не является их конечной точкой. Это положительно повлияет на загруженные дороги.
Ранее ростовский депутат Бородай раскритиковал таможню, которая не пропускала беспилотники.