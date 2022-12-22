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Ограничения введены по всей Ростовской области с 22 декабря из-за спецоперации

Сегодня, 07:23
Фото: mil.ru
Ограничения введены по всей Ростовской области с 22 декабря из-за спецоперации
В Ростовской области с четверга, 22 декабря, ввели ряд ограничений, в том числе на полеты беспилотников, заявил губернатор Василий Голубев.

С этого момента запрещено запускать беспилотники. Губернатор отметил, что пояснений в этом случае не требуется. 

Есть исключения, но они касаются некоторых государственных ведомств. Какая будет ответственность для нарушителей, не раскрывается.

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Кроме того, с 22 числа ограничили выезд фур через пункт «Весело-Вознесенский». Это коснулось машин грузоподъемностью 3,5 тонны. Таким образом потоки машины пойдут через другие пропускные пункты.

Теперь машины грузоподъемностью свыше 12 тонн не могут въезжать в Ростов, если город не является их конечной точкой. Это положительно повлияет на загруженные дороги. 

Ранее ростовский депутат Бородай раскритиковал таможню, которая не пропускала беспилотники. 

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#Илья Протвинов#Ограничения#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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