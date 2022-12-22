rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Потепление до + 4 градусов ожидается в Ростове-на-Дону с 22 декабря

Сегодня, 08:28
Фото: Weldis/CC BY SA 3.0/wiki
Потепление до + 4 градусов ожидается в Ростове-на-Дону с 22 декабря
В Ростове-на-Дону в четверг, 22 декабря, температура воздуха может подняться до четырех градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Осадков в этот день не будет, но сохранится облачная погода. Ночью может похолодать до минус четырех градусов. 

В пятницу и субботу в городе температура будет составлять три градуса. В остальном погодные условия не изменятся.

В воскресенье начнутся дожди, а воздух прогреется до плюс шести градусов. А ночью прогнозируют снегопад. 

Жителей Ростовской области предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за непогоды
Узнать подробнее

В начале следующей недели средняя температура составит пять градусов. Стоит также готовиться к ночным заморозкам. 

Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь. 

 

Читайте также:
Жителей Ростовской области предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за непогодыРостовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогодуВ Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды
#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Раненого в спину Рогозина могут перевезти в Ростов-на-Дону из ДНР
Сегодня, 07:52
Нутрициолог пояснила, как ростовчанам избежать опасного переедания в новогоднюю ночь
Сегодня, 03:59
Ограничения введены по всей Ростовской области с 22 декабря из-за спецоперации
Сегодня, 07:23
В сети появились новые фото обломков ракеты, упавших в Ростовской области
Сегодня, 07:51
Юрист Габович предупредил, за что ростовчан могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Сегодня, 06:06
Сколько стоят новогодние елки в Ростове-на-Дону и где их купить
Сегодня, 06:43