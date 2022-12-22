Осадков в этот день не будет, но сохранится облачная погода. Ночью может похолодать до минус четырех градусов.
В пятницу и субботу в городе температура будет составлять три градуса. В остальном погодные условия не изменятся.
В воскресенье начнутся дожди, а воздух прогреется до плюс шести градусов. А ночью прогнозируют снегопад.
В начале следующей недели средняя температура составит пять градусов. Стоит также готовиться к ночным заморозкам.
Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь.