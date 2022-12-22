ПЦБК сообщила о запуске нового водовыпуска с очистных сооружений в Перми

Ход реализации проекта курировал главный инженер ПЦБК Вячеслав Новокшонов. Он проинформировал о том, что при монтаже коллектора были использованы современные трубопроводы. Эксплуатировать их можно не менее 70 лет, то есть объект прослужит вдвое дольше, чем тот, который возвели при Советском Союзе.