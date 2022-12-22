rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

ПЦБК сообщила о запуске нового водовыпуска с очистных сооружений в Перми

Сегодня, 09:59
Фото: ПЦБК
В пермском районе Голованово в эксплуатацию запустили новый коллектор водовыпуска, ставший частью комплекса очистных сооружений ПЦБК.

Монтаж объекта осуществлялся минувшим летом. Осенью после проверки коллектора специалистами Стройнадзора и Росприроднадзора руководство ПЦБК получило положительные заключения для функционирования объекта. Последние документы в ноябре выдало Камское бассейновое водное управление. Старый коллектор после этого вывели из строя, пишет properm.ru.

Новый коллектор водовыпуска с метровым диаметром полиэтиленовой трубы достиг 600 метров в длину. Проходит она в основном под дном реки: на берегу Чусовой располагаются до 100 метров трубопровода и камеры гашения, призванные замедлять скорость потоков, проходящих очистку стоков. Общий объем инвестиций в проект составил 70 миллионов рублей.

Ход реализации проекта курировал главный инженер ПЦБК Вячеслав Новокшонов. Он проинформировал о том, что при монтаже коллектора были использованы современные трубопроводы. Эксплуатировать их можно не менее 70 лет, то есть объект прослужит вдвое дольше, чем тот, который возвели при Советском Союзе.

В ПЦБК отмечают, что специфика их производства предполагает особые решения для защиты окружающей среды. Новокшонов сообщил, что проектная мощность очистных сооружений ПЦБК составляет 57 тысяч кубометров в сутки. Вода проходит пять этапов очистки, а после этого возвращается в реку, подытожил главный инженер. 

Подпишитесь
Раненого в спину Рогозина могут перевезти в Ростов-на-Дону из ДНР
Сегодня, 07:52
Нутрициолог пояснила, как ростовчанам избежать опасного переедания в новогоднюю ночь
Сегодня, 03:59
Ограничения введены по всей Ростовской области с 22 декабря из-за спецоперации
Сегодня, 07:23
В сети появились новые фото обломков ракеты, упавших в Ростовской области
Сегодня, 07:51
Юрист Габович предупредил, за что ростовчан могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Сегодня, 06:06
Сколько стоят новогодние елки в Ростове-на-Дону и где их купить
Сегодня, 06:43