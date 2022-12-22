В своем интервью РИА «Новости» Балицкий рассказал о содержании беседы с президентом Владимиром Путиным. По его словам, в ходе встречи с главой государства он представил два больших проекта, касающихся мелиорации и строительства дорог на юге России.
Оба проекта получили поддержку со стороны президента, и в будущем Ростов-на-Дону и Симферополь свяжут дополнительной дорогой. По словам главы Запорожья, реализация проекта позволить уменьшить трафик на Крымском мосту. О сроках реализации проекта пока ничего не известно.
Ранее стало известно, какие участки М-4 «Дон» собираются сделать платными для проезда после реконструкции.