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Путин поддержал инициативу о строительстве дороги между Ростовом и Симферополем

Сегодня, 14:32
Фото: Andrey Legayev/CC BY SA / wikimedia.org
Путин поддержал инициативу о строительстве дороги между Ростовом и Симферополем
На юге России построят дорогу «Ростов-на-Дону — Симферополь», чтобы снять нагрузку с Крымского моста, об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

В своем интервью РИА «Новости» Балицкий рассказал о содержании беседы с президентом Владимиром Путиным. По его словам, в ходе встречи с главой государства он представил два больших проекта, касающихся мелиорации и строительства дорог на юге России. 

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Оба проекта получили поддержку со стороны президента, и в будущем Ростов-на-Дону и Симферополь свяжут дополнительной дорогой. По словам главы Запорожья, реализация проекта позволить уменьшить трафик на Крымском мосту. О сроках реализации проекта пока ничего не известно. 

Ранее стало известно, какие участки М-4 «Дон» собираются сделать платными для проезда после реконструкции.

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