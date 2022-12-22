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Posted 22 декабря 2022, 07:52

Published 22 декабря 2022, 07:52

Modified 22 декабря 2022, 15:56

Updated 22 декабря 2022, 15:56

Раненого в спину Рогозина могут перевезти в Ростов-на-Дону из ДНР

22 декабря 2022, 07:52

Раненого Рогозина могут перевезти в Ростов-на-Дону из ДНР 22 декабря

Медики оценивают возможности доставки в Ростов-на-Дону экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который, по информации СМИ, получил ранение.

Ранее СМИ писали, что Рогозин якобы получил ранения в спину при обстреле гостиницы в Донецке. Его помощник рассказал, что он находится в медучреждении в ДНР.

«Его местоположение и его советников держится в секрете в целях безопасности. Но они находятся в разных больницах, всем оказали помощь», — пишет ТАСС со ссылкой на помощника Рогозина.

Ограничения введены по всей Ростовской области с 22 декабря из-за спецоперации
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Отмечается, что сейчас рассматривается вопрос доставки их в Ростов. Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.

Напомним, что ограничения ввели по всей Ростовской области с 22 декабря из-за спецоперации.

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