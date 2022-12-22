Ранее СМИ писали, что Рогозин якобы получил ранения в спину при обстреле гостиницы в Донецке. Его помощник рассказал, что он находится в медучреждении в ДНР.
«Его местоположение и его советников держится в секрете в целях безопасности. Но они находятся в разных больницах, всем оказали помощь», — пишет ТАСС со ссылкой на помощника Рогозина.
Отмечается, что сейчас рассматривается вопрос доставки их в Ростов. Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.
Напомним, что ограничения ввели по всей Ростовской области с 22 декабря из-за спецоперации.