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Раненого в ДНР Дмитрия Рогозина могут прооперировать в Ростов-на-Дону

Сегодня, 12:17
Фото: rostov-gorod.ru
Раненого в ДНР Дмитрия Рогозина могут прооперировать в Ростов-на-Дону
Врачи оценивают возможность доставки в Ростов-на-Дону бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рагозина, получившего ранение в ДНР.

Ранее Рогозин написал в Telegram, что по гостинице, где он жил, произошло несколько точных попаданий боеприпасами. Он добавил, что получил ранение, а именно металлический осколок вошел выше правой лопатки. 

Рогозин заявил, что ему будут проводить операцию. С его слов, пострадали еще несколько человек. 

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После этого ТАСС, со ссылкой на помощника Рогозина написало, что медики оценивают возможность доставки его и других раненых в Ростов-на-Дону. Официально эта информация не подтверждалась, она уточняется. 

В данный момент следствие проводит проверку по факту случившегося. Издание Lenta пишет, что в Госдуме якобы упрекнули Рогозина в потере бдительности. 

Ранее власти рассказали, какие ограничения ввели на Дону с 22 декабря из-за спецоперации.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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