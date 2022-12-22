Ранее Рогозин написал в Telegram, что по гостинице, где он жил, произошло несколько точных попаданий боеприпасами. Он добавил, что получил ранение, а именно металлический осколок вошел выше правой лопатки.
Рогозин заявил, что ему будут проводить операцию. С его слов, пострадали еще несколько человек.
После этого ТАСС, со ссылкой на помощника Рогозина написало, что медики оценивают возможность доставки его и других раненых в Ростов-на-Дону. Официально эта информация не подтверждалась, она уточняется.
В данный момент следствие проводит проверку по факту случившегося. Издание Lenta пишет, что в Госдуме якобы упрекнули Рогозина в потере бдительности.
Ранее власти рассказали, какие ограничения ввели на Дону с 22 декабря из-за спецоперации.