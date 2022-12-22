«Раздаривающие золото» мошенники стали орудовать в переходах в Ростове

Артем выходил из подземного перехода, когда его остановил молодой парень.
«Подошел и говорит: „У нашего главного сегодня день рождения — это тебе“. И мне в руку засунул какую-то золотую цепочку», — вспоминает ростовчанин.
Артем добавляет, что парень долго не соглашался забрать украшение. Вместо этого он предлагал оставить его себе или передарить знакомым.
«Минут 5 он так со мной препирался. Потом стал требовать деньги. То 100 рублей, то 500. Пригрозил полицией – тут же забрал свою цепочку и скрылся», - говорит ростовчанин.
Ростовский юрист Михаил Коновалов предупреждает, что при столкновении с мошенником следует незамедлительно обратиться в полицию.
Ранее RostovGazeta писала о том, за что ростовчан могут оштрафовать в новогоднюю ночь.