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«Раздаривающие золото» мошенники стали орудовать в переходах в Ростове

Сегодня, 14:37
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчан возмутил новый вид мошенничества на центральном рынке
Молодые люди останавливают прохожих неподалеку от остановки «Центральный рынок», «дарят» якобы золотые украшения и просят взамен деньги, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовчанин, столкнувшийся с такой мошеннической схемой, Артем Куприянов (фамилия героя изменена по его просьбе).

Артем выходил из подземного перехода, когда его остановил молодой парень.

«Подошел и говорит: „У нашего главного сегодня день рождения — это тебе“. И мне в руку засунул какую-то золотую цепочку», — вспоминает ростовчанин.

Артем добавляет, что парень долго не соглашался забрать украшение. Вместо этого он предлагал оставить его себе или передарить знакомым.

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«Минут 5 он так со мной препирался. Потом стал требовать деньги. То 100 рублей, то 500. Пригрозил полицией – тут же забрал свою цепочку и скрылся», - говорит ростовчанин.

Ростовский юрист Михаил Коновалов предупреждает, что при столкновении с мошенником следует незамедлительно обратиться в полицию.

Ранее RostovGazeta писала о том, за что ростовчан могут оштрафовать в новогоднюю ночь.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Происшествие
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