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Рогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону днем 22 декабря

Сегодня, 12:46
Фото: donland.ru
Рогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону днем 22 декабря
Раненого в ДНР экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, по данным СМИ, доставили в Ростов-на-Дону.

РИА «Новости» со ссылкой на слова помощника Рогозина пишет, что его привезли Военный клинический госпиталь. Сюда же доставили еще двоих пострадавших.

«В данный момент идет осмотр пациентов, им оказывают необходимую помощь. Другие раненые в результате обстрела находятся в больницах ДНР», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что их пока перевозить нельзя, но состояние удалось стабилизировать.

Ранее Рогозин написал в Telegram, что по гостинице, где он жил в ДНР, был совершен удар. Из-за этого он получил ранение в спину, у него оказался металлический осколок. 

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