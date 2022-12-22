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Ростовчанам рассказали, как различить учебную сирену от настоящей

Сегодня, 12:03
Фото: 61.mchs.gov.ru
Ростовчанам рассказали, как различить учебную сирену от настоящей
Замглавы управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону Александр Наумов рассказал, как различить учебную сирену оповещения от настоящей.

По его словам, когда проводятся тренировочные мероприятия, то людей заранее об этом предупреждают. В том числе при помощи СМИ. 

Кроме того, информацию публикуют на сайтах официальных ведомств, таких как МЧС. Если же никто не предупреждал, а сигнал тревоги сработал, то нужно включить радио или телевизор. 

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«Если тревога оказалась не учебная, то по радио или ТВ произнесут соответствующий текст. Также поступят инструкции о дальнейших действиях», — пишет Dоnnews со ссылкой на слова Наумова.

Он добавил, что различий по звуку сирен нет.

Ранее стало известно, что до конца декабря в Ростове установят еще шесть новых сирен оповещения.

 

 

 

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