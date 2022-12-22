По его словам, когда проводятся тренировочные мероприятия, то людей заранее об этом предупреждают. В том числе при помощи СМИ.
Кроме того, информацию публикуют на сайтах официальных ведомств, таких как МЧС. Если же никто не предупреждал, а сигнал тревоги сработал, то нужно включить радио или телевизор.
«Если тревога оказалась не учебная, то по радио или ТВ произнесут соответствующий текст. Также поступят инструкции о дальнейших действиях», — пишет Dоnnews со ссылкой на слова Наумова.
Он добавил, что различий по звуку сирен нет.
Ранее стало известно, что до конца декабря в Ростове установят еще шесть новых сирен оповещения.