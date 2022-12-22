Напомним, что запрет действует с 22 декабря. Это не касается только некоторых госучреждений.
Губернатор Василий Голубев рассказал, что меры по беспилотникам пояснения не требуют. Пользователи в соцсетях поддержали это решение.
«Логично, странно, что только сейчас», — пишут ростовчане.
«А как зарабатывать людям, проводящим коммерческие съемки с беспилотников», — интересуются местные жители.
«А куда звонить, если увидел в небе квадрокоптер?», — спрашивают ростовчане.
«Зачем запрещать беспилотники, если над всей областью с 24 февраля действует зона ограничения полетов? Что по факту уже запрещает полеты», — говорится в комментариях.