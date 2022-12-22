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Ростовчане назвали логичным запрет на полеты беспилотников с 22 декабря

Сегодня, 05:14
Фото: 1MI
В Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников, что местные жители назвали логичным шагом, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что запрет действует с 22 декабря. Это не касается только некоторых госучреждений.

Губернатор Василий Голубев рассказал, что меры по беспилотникам пояснения не требуют. Пользователи в соцсетях поддержали это решение.

«Логично, странно, что только сейчас», — пишут ростовчане.

В Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников
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«А как зарабатывать людям, проводящим коммерческие съемки с беспилотников», — интересуются местные жители.

«А куда звонить, если увидел в небе квадрокоптер?», — спрашивают ростовчане.

«Зачем запрещать беспилотники, если над всей областью с 24 февраля действует зона ограничения полетов? Что по факту уже запрещает полеты», — говорится в комментариях.

 

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