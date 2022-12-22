В Ростове на новогодних ярмарках пройдет акция «Мы вместе». Участвуя в ней, ростовчане смогут поздравить с Новым годом участников спецоперации и членов их семей. Купить подарки для них или принести с собой можно в парке имени Максима Горького 24 и 25 декабря с 12.00 мск до 18.00 мск.