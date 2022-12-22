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Ростовчане смогут поздравить с Новым годом участников СВО и их семей

Сегодня, 10:06
Фото: mil.ru
Ростовчане смогут поздравить с Новым годом участников СВО и их семей
Ростов присоединился к акции «Мы вместе», сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

В Ростове на новогодних ярмарках пройдет акция «Мы вместе». Участвуя в ней, ростовчане смогут поздравить с Новым годом участников спецоперации и членов их семей. Купить подарки для них или принести с собой можно в парке имени Максима Горького 24 и 25 декабря с 12.00 мск до 18.00 мск.

Уточняется, что принимать презенты будут волонтеры в специальном шатре.

Новый год с заботой о себе
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Также в рамках акции ростовчане могут записать видеопослание для бойцов и таким образом поздравить их с Новым годом.

Ранее в рабочую группу по мобилизации и поддержке участников на СВО вошли ростовчане.

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