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Posted 22 декабря 2022, 17:29

Published 22 декабря 2022, 17:29

Modified 22 декабря 2022, 17:31

Updated 22 декабря 2022, 17:31

Ростовский суд заключил под стражу 12 участников дела о незаконных рынках в Аксае

22 декабря 2022, 17:29
В Ростовской области участников дела Борзенко и Бабаевых заключили под стражу и домашний арест, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, летом текущего года ФСБ и правоохранители закончили расследование дела бывшего главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко и бизнесменов Бабаевых, и уже 15 декабря Аксайский районный суд получил уголовное дело в отношении 17 участников дела, подозреваемых в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной легализации денег, предпринимательстве, злоупотреблении должностными полномочиями и организации каналов незаконной иммиграции.  

В ходе первого слушания в среду, 21 декабря, Пролетарский районный суд Ростова, где было назначено заседание, определил удовлетворить ходатайство обвинителя и поместить под стражу Виталия Борзенко, Анатолия Свириденко, Андрея Ремизова, Ивана Ситько, трех членов семьи Бабаевых и еще пять фигурантов дела. Они будут находиться под стражей по 15 июня 2023 года.  

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Еще три фигуранта дела Васильева, Роенко и Хакало будут находиться под домашним арестом по 15 июня следующего года. Суд также продлил арест на имущество третьих лиц, не включенных в список подозреваемых и обвиняемых. 

«По результатам, судом в протокольной форме принято постановление о направлении уголовного дела в Ростовский областной суд для разрешения указанного ходатайства»,  — сказано в сообщении. 

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