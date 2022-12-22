Ростовский суд заключил под стражу 12 участников дела о незаконных рынках в Аксае

Posted 22 декабря 2022, 17:29
Published 22 декабря 2022, 17:29
Modified 22 декабря 2022, 17:31
Updated 22 декабря 2022, 17:31
Напомним, летом текущего года ФСБ и правоохранители закончили расследование дела бывшего главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко и бизнесменов Бабаевых, и уже 15 декабря Аксайский районный суд получил уголовное дело в отношении 17 участников дела, подозреваемых в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной легализации денег, предпринимательстве, злоупотреблении должностными полномочиями и организации каналов незаконной иммиграции.
В ходе первого слушания в среду, 21 декабря, Пролетарский районный суд Ростова, где было назначено заседание, определил удовлетворить ходатайство обвинителя и поместить под стражу Виталия Борзенко, Анатолия Свириденко, Андрея Ремизова, Ивана Ситько, трех членов семьи Бабаевых и еще пять фигурантов дела. Они будут находиться под стражей по 15 июня 2023 года.
Еще три фигуранта дела Васильева, Роенко и Хакало будут находиться под домашним арестом по 15 июня следующего года. Суд также продлил арест на имущество третьих лиц, не включенных в список подозреваемых и обвиняемых.
«По результатам, судом в протокольной форме принято постановление о направлении уголовного дела в Ростовский областной суд для разрешения указанного ходатайства», — сказано в сообщении.