rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовский суд заключил под стражу 12 участников дела о незаконных рынках в Аксае

Сегодня, 17:29
Фото: rostovgazeta.ru
Закрытые аксайские рынки год спустя
В Ростовской области участников дела Борзенко и Бабаевых заключили под стражу и домашний арест, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, летом текущего года ФСБ и правоохранители закончили расследование дела бывшего главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко и бизнесменов Бабаевых, и уже 15 декабря Аксайский районный суд получил уголовное дело в отношении 17 участников дела, подозреваемых в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной легализации денег, предпринимательстве, злоупотреблении должностными полномочиями и организации каналов незаконной иммиграции.  

В ходе первого слушания в среду, 21 декабря, Пролетарский районный суд Ростова, где было назначено заседание, определил удовлетворить ходатайство обвинителя и поместить под стражу Виталия Борзенко, Анатолия Свириденко, Андрея Ремизова, Ивана Ситько, трех членов семьи Бабаевых и еще пять фигурантов дела. Они будут находиться под стражей по 15 июня 2023 года.  

Двух чиновников арестовали по делу аксайской ОПГ Борзенко до 20 декабря 2021 года
Узнать подробнее

Еще три фигуранта дела Васильева, Роенко и Хакало будут находиться под домашним арестом по 15 июня следующего года. Суд также продлил арест на имущество третьих лиц, не включенных в список подозреваемых и обвиняемых. 

«По результатам, судом в протокольной форме принято постановление о направлении уголовного дела в Ростовский областной суд для разрешения указанного ходатайства»,  — сказано в сообщении. 

Читайте также:
Связанный с Борзенко чиновник стал замглавы администрации Аксайского районаЭкс-главу Аксайского района Борзенко оставили под арестом до 10 апреля в 2022 годуВласти Ростовской области ликвидировали штаб по аксайским рынкам Бабаевых 22 июня
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Аксай#Происшествие#Преступность#Суд#Аксайские рынки
Подпишитесь
Путин поддержал инициативу о строительстве дороги между Ростовом и Симферополем
Сегодня, 14:32
Сотни машин встали в 20-километровой пробке в Ростовской области вечером 22 декабря
Сегодня, 14:23
В Ростовской области полиция оцепила участок пастбища с обломками ракеты
Сегодня, 14:10
Детский Нурофен и антибиотики начали пропадать из аптек в Ростове
Сегодня, 12:48
В Ростовской области похоронили спецназовца «Ахмата», погибшего в бою в ходе СВО
Сегодня, 13:50
«Раздаривающие золото» мошенники стали орудовать в переходах в Ростове
Сегодня, 14:37