В ходе первого слушания в среду, 21 декабря, Пролетарский районный суд Ростова, где было назначено заседание, определил удовлетворить ходатайство обвинителя и поместить под стражу Виталия Борзенко, Анатолия Свириденко, Андрея Ремизова, Ивана Ситько, трех членов семьи Бабаевых и еще пять фигурантов дела. Они будут находиться под стражей по 15 июня 2023 года.