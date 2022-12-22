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Самый большой в РФ проект в сфере ТКО может быть реализован в Республике Татарстан

Сегодня, 08:28
Состоялось совещание с участием генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева и президента Татарстана Рустама Минниханова. Прошло обсуждение, какие перспективные объекты обращения с отходами могут быть созданы в регионе.

Как сообщает inkazan.ru, в Татарстане могут появиться комплексные объекты, которые будут работать с ТКО. При условии, что таких объектов будет больше пяти, они смогут обрабатывать 1,8 миллиона тонн отходов.

По словам Буцаева, в строительство таких объектов нужно будет вложить 20 миллиардов рублей.

Реализацию данных инвестпроектов предусматривает соответствующее концессионное соглашение, которое необходимо будет заключить. Согласно ему, РЭО сможет профинансировать строительство объектов в объеме до 95 процентов от их стоимости. Но прежде чем пойдет финансирование в рамках соглашения, необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Когда в республике появятся такие объекты, будут достижимы предусмотренные для нее целевые показатели нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Речь о том, чтобы добиться того, чтобы на полигоны вывозили вдвое меньше отходов, а сортировке подвергались 100% ТКО.

 

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