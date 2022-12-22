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Саперы взорвали часть найденного двигателя ракеты в Ростовской области

Сегодня, 10:21
Фото: mil.ru
Саперы взорвали часть найденного двигателя ракеты в Ростовской области
В Константиновском районе Ростовской области при помощи взрыва решили обезвредить блок реактивного двигателя ракеты, сообщил глава района Виталий Дьячкин.

Напомним, что местные жители услышали хлопок, после чего ситуацию прокомментировали власти. Оказалось, что специалисты обнаружили часть двигателя ракеты. 

Утилизировать его с остатками топлива решили при помощи взрыва, о чем предупредили людей. Им сообщили, что они услышат еще один хлопок. 

Власти в Ростовской области прокомментировали мощный хлопок в Константиновске
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"Был какой то хлопок, но не такой как вчера", - написали после этого пользователи в соцсетях. 

Дьячкин уточнял, что ситуация контролируемая и никаких угроз нет. 

Ранее в Азове хлопок газа произошел в пятиэтажке вечером 6 декабря. 

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