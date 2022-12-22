Напомним, что местные жители услышали хлопок, после чего ситуацию прокомментировали власти. Оказалось, что специалисты обнаружили часть двигателя ракеты.
Утилизировать его с остатками топлива решили при помощи взрыва, о чем предупредили людей. Им сообщили, что они услышат еще один хлопок.
"Был какой то хлопок, но не такой как вчера", - написали после этого пользователи в соцсетях.
Дьячкин уточнял, что ситуация контролируемая и никаких угроз нет.
Ранее в Азове хлопок газа произошел в пятиэтажке вечером 6 декабря.