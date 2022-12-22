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Сотни машин встали в 20-километровой пробке в Ростовской области вечером 22 декабря

Сегодня, 14:23
Фото: 1MI
Огромная пробка парализовала движение на трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом, говорится в сервисе «Яндекс.Карты».

Заторы образовались в районе населенных пунктов Мержаново, Вареновка и Синявское. На карте стоят значки, что проводятся дорожные работы. Есть вероятность, что именно они стали причиной транспортных проблем.

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Сотни машин встали в 20-километровой пробке в Ростовской области вечером 22 декабря
Фото: Яндекс.Карты

Пробка растянулась более чем на 20 километров, в ней стоят сотни автомобилей. Свободным движение становится в районе населенного пункта Недвиговка.

Добавим, что затруднен проезд и на въезде в Ростов. Причиной могла стать произошедшая авария. 

Ранее три аварии парализовали движение по М-4 «Дон» рядом с Ростовом-на-Дону. 

 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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