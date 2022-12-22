Заторы образовались в районе населенных пунктов Мержаново, Вареновка и Синявское. На карте стоят значки, что проводятся дорожные работы. Есть вероятность, что именно они стали причиной транспортных проблем.
Пробка растянулась более чем на 20 километров, в ней стоят сотни автомобилей. Свободным движение становится в районе населенного пункта Недвиговка.
Добавим, что затруднен проезд и на въезде в Ростов. Причиной могла стать произошедшая авария.
Ранее три аварии парализовали движение по М-4 «Дон» рядом с Ростовом-на-Дону.