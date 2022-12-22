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«Торгашеский вид»: урбанист выступил против рекламных конструкций в центре Ростова

Сегодня, 08:49
Фото: rostov-gorod.ru

Урбанист Зайцев выступил против рекламных конструкций в центре города

Конструкций с рекламой слишком много в Ростове-на-Дону. Их количество необходимо сокращать, особенно — в туристическом центре, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Собеседник подчеркивает, что огромное количество рекламных вывесок появилось еще во времена правления Кушнарева, с 2017 по 2019 год. Спикер полагает, что этим сити-менеджер очень хотел пополнить бюджет города.

Но эффект получился далек от ожидаемого. Ростов наполнила дешевая реклама — город стал хуже для туристов.

«В 2020 году мы нарисовали коллаж и провели опрос на тему: нужен ли городу дизайн код. Об этом написали местные СМИ, и так мы привлекли внимание к проблеме», — отмечает Артемий Зайцев.

Фото: Коллаж / Урбанистика - Ростов-на-Дону

Через год урбанисты узнали, что в городе есть документ — Положение о рекламных информационных конструкциях.

«Но оно попросту не действует. Никто не следит за выполнением его правил», - подчеркивает Артемий Зайцев.

Тем не менее, по его словам, Управление наружной рекламы стало активнее рассылать требования предпринимателям. Уже в 2021 году появился список, состоящий из 123 рекламных конструкций для демонтажа. А всего планировали убрать более 700 рекламных конструкций.

Урбанист выступил против рекламных конструкций в центре РостоваУрбанист выступил против рекламных конструкций в центре Ростова
Урбанист выступил против рекламных конструкций в центре Ростова
Фото: Управление наружной рекламы Ростова-на-Дону
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После этого ситуация немного улучшилась.

«Однако, на мой взгляд, надо активнее сокращать как число мест для рекламы, так и размеры вывесок. Пока в Положение о рекламных конструкциях вносятся лишь незначительные правки», - сообщает урбанист.

Собеседник добавляет, что Москва и другие города, внедрившие дизайн-код, выглядят для туриста намного привлекательнее, чем «торгашеский» Ростов-на-Дону.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в центре Ростова планируется ужесточить требования к рекламе. 

 

В центре Ростова на улице Пушкинской ужесточат требования к рекламе
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