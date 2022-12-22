Собеседник подчеркивает, что огромное количество рекламных вывесок появилось еще во времена правления Кушнарева, с 2017 по 2019 год. Спикер полагает, что этим сити-менеджер очень хотел пополнить бюджет города.
Но эффект получился далек от ожидаемого. Ростов наполнила дешевая реклама — город стал хуже для туристов.
«В 2020 году мы нарисовали коллаж и провели опрос на тему: нужен ли городу дизайн код. Об этом написали местные СМИ, и так мы привлекли внимание к проблеме», — отмечает Артемий Зайцев.
Через год урбанисты узнали, что в городе есть документ — Положение о рекламных информационных конструкциях.
«Но оно попросту не действует. Никто не следит за выполнением его правил», - подчеркивает Артемий Зайцев.
Тем не менее, по его словам, Управление наружной рекламы стало активнее рассылать требования предпринимателям. Уже в 2021 году появился список, состоящий из 123 рекламных конструкций для демонтажа. А всего планировали убрать более 700 рекламных конструкций.
После этого ситуация немного улучшилась.
«Однако, на мой взгляд, надо активнее сокращать как число мест для рекламы, так и размеры вывесок. Пока в Положение о рекламных конструкциях вносятся лишь незначительные правки», - сообщает урбанист.
Собеседник добавляет, что Москва и другие города, внедрившие дизайн-код, выглядят для туриста намного привлекательнее, чем «торгашеский» Ростов-на-Дону.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в центре Ростова планируется ужесточить требования к рекламе.