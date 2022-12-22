В городе принимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию. В последнее время зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
«На входе в школы и детсады организована термометрия. Закрытых образовательных организаций нет», — уточнил Логвиненко.
Он добавил, что в больницах развернуты дополнительные койки для заболевших. Кроме того, продлили работу кабинетов неотложной медицинской помощи.
Ранее появилась информация, что родителей не пустят детские утренники в донском регионе перед Новым годом. Расширенный материал читайте по ссылке.