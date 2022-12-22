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Тотальную термометрию ввели в детсадах и школах в Ростове-на-Дону в декабре

Сегодня, 09:51
Фото: freepik.com
Тотальную термометрию ввели в детсадах и школах в Ростове-на-Дону в декабре
В Ростове-на-Дону из-за роста заболеваемости ОРВИ ввели термометрию в образовательных учреждениях, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В городе принимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию. В последнее время зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«На входе в школы и детсады организована термометрия. Закрытых образовательных организаций нет», — уточнил Логвиненко.

Три детсада и четыре школы закрыли в Ростовской области из-за ОРВИ в декабре
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Он добавил, что в больницах развернуты дополнительные койки для заболевших. Кроме того, продлили работу кабинетов неотложной медицинской помощи. 

Ранее появилась информация, что родителей не пустят детские утренники в донском регионе перед Новым годом. Расширенный материал читайте по ссылке.

 

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