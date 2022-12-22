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Три детсада и четыре школы закрыли в Ростовской области из-за ОРВИ в декабре

Сегодня, 05:39
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом стали закрывать школы и детские сады, сообщили в правительстве региона.

На данный момент не работают три детсада и четыре школы. Частично закрыты 143 класса в 32 образовательных учреждениях и 47 групп в 26 детских садах.

Известно, что в Ростове закрытых организаций нет. Ограничения действуют в двух школах. 

Ранее в донской столице из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличили коечный фонд. 

До этого в Минздраве Ростовской области рассказали, когда нужно вызвать скорую при гриппе. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке. 

Добавим, что сейчас  в области распространяется свиной грипп.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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