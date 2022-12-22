На данный момент не работают три детсада и четыре школы. Частично закрыты 143 класса в 32 образовательных учреждениях и 47 групп в 26 детских садах.
Известно, что в Ростове закрытых организаций нет. Ограничения действуют в двух школах.
Ранее в донской столице из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличили коечный фонд.
До этого в Минздраве Ростовской области рассказали, когда нужно вызвать скорую при гриппе. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.
Добавим, что сейчас в области распространяется свиной грипп.