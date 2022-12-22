УАЗ насмерть сбил пешехода на обочине в Ростовской области

Вечером 21 декабря на трассе «Ростов — Волгодонск» 33-летний водитель УАЗ решил совершить обгон КамАЗ. Однако маневр не удался, и машина на скорости сбила пешехода. Им оказался 37-летний мужчина, шедший по краю проезжей части во встречном направлении.