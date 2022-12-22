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УАЗ насмерть сбил пешехода на обочине в Ростовской области

Сегодня, 06:32
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростовской области УАЗ насмерть сбил 37-летнего мужчину 21 декабря

В Семикаракорском районе водитель УАЗа насмерть сбил 37-летнего мужчину 21 декабря

ДТП произошло в Семикаракорском районе 21 декабря, уточнили в ГИБДД России по Ростовской области.

Вечером 21 декабря на трассе «Ростов — Волгодонск» 33-летний водитель УАЗ решил совершить обгон КамАЗ. Однако маневр не удался, и машина на скорости сбила пешехода. Им оказался 37-летний мужчина, шедший по краю проезжей части во встречном направлении.

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Спасти его жизнь не удалось. Сейчас правоохранители проводят расследование всех обстоятельств трагического происшествия.

Ранее в Ростове водитель легковушки сбил 13-летнего подростка. Авария произошла на 39-й Линии. Водитель сразу скрылся с места происшествия. Жизнь школьника удалось спасти, сейчас он находится в больнице.

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