УАЗ насмерть сбил пешехода на обочине в Ростовской области

Вечером 21 декабря на трассе «Ростов — Волгодонск» 33-летний водитель УАЗ решил совершить обгон КамАЗ. Однако маневр не удался, и машина на скорости сбила пешехода. Им оказался 37-летний мужчина, шедший по краю проезжей части во встречном направлении.
Спасти его жизнь не удалось. Сейчас правоохранители проводят расследование всех обстоятельств трагического происшествия.
Ранее в Ростове водитель легковушки сбил 13-летнего подростка. Авария произошла на 39-й Линии. Водитель сразу скрылся с места происшествия. Жизнь школьника удалось спасти, сейчас он находится в больнице.