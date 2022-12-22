В РАНХиГС начал работу Центр стратегического консалтинга

Ключевым направлением деятельности центра является консультирование в области стратегии и развития, цифровой трансформации, управления персоналом, культуры, операционной эффективности, организационного дизайна, пишут newsnn.ru.
Клиенты ЦСК — предприниматели, представители органов публичной власти и некоммерческих объединений. Работа центра предусматривает налаживание образовательного, экспертного и научного направлений деятельности Президентской академии.
Как отметил руководитель ЦСК Алексей Суханов, необходимо кардинально перестраивать бизнес и государственное управление. Многие предприятия пришли к выводу, что пришло время пересмотреть алгоритмы, которые выстраивались на протяжении нескольких лет.
Также глава центра подчеркнул востребованность антикризисного управления. Основными задачами Суханов считает изменение мышления сотрудников, а также их поведения.
Отмечается, что специалисты центра имеют опыт работы в сфере управленческого консалтинга, в организациях реального сектора, органах госуправления и корпорациях развития. ЦСК намерен внедрить лучшие практики для профессионального роста молодых сотрудников.