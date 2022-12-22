В Ростов привезли раненного Рогозина, а в школах города борются с ОРВИ термометрами

Posted 22 декабря 2022, 16:41
Published 22 декабря 2022, 16:41
Modified 22 декабря 2022, 16:43
Updated 22 декабря 2022, 16:43
В администрации Ростова-на-Дону заявили, что собираются обновить автопарки общественного транспорта с помощью автобусов китайского производителя Yutong.
Представители департамента транспорта города уже встретились с потенциальными поставщиками, которые готовы поставлять свои автобусы перевозчикам. Речь идет об автобусах большого и среднего класса.
И хотя решение еще не принято, власти и управление АТП заинтересованы в покупке автобусов и скоро рассмотрят предложение по существу.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что в связи со вспышкой заболеваемости гриппом и ОРВИ в школы города решили вернуть термометрию.
Теперь ученикам будут замерять показатели температуры на входах в учебные заведения, как это делали во время пандемии коронавируса, что предположительно должно стабилизировать ситуация и выявлять симптомы болезни у школьников.
«Закрытых образовательных организаций нет», — в заключение добавил Алексей Логвиненко, сообщив, что детсады и школы пока еще держатся, несмотря на рост числа больных детей.
Кроме того, сообщается, что на территории Ростова продлили работу кабинетов неотложной медпомощи.
В четверг, 22 декабря, стало известно, что экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение в ДНР и был доставлен в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.
Вместе с ним доставили еще двоих неизвестных пострадавших, а помощник Рогозина сообщил, что раненые получают всю необходимую помощь.
Остальные люди, попавшие под обстрел, также получают помощь медиков в больницах ДНР, и хотя их состояние стабилизировалось — пострадавших пока нельзя транспортировать в другие медучреждения.