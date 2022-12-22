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В Ростов привезли раненного Рогозина, а в школах города борются с ОРВИ термометрами

Сегодня, 16:41
Фото: mil.ru
Китай 2.0: в Ростове детям проводят термометрию, а власти обсуждают покупку автобусов
В Ростове на улицах появятся китайские автобусы, в город доставили раненого бывшего главу Роскосмоса, а в школах детям снова измеряют температуру.

Сделано в Китае

В администрации Ростова-на-Дону заявили, что собираются обновить автопарки общественного транспорта с помощью автобусов китайского производителя Yutong.

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Представители департамента транспорта города уже встретились с потенциальными поставщиками, которые готовы поставлять свои автобусы перевозчикам. Речь идет об автобусах большого и среднего класса.

И хотя решение еще не принято, власти и управление АТП заинтересованы в покупке автобусов и скоро рассмотрят предложение по существу.   

36.6 С° 

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что в связи со вспышкой заболеваемости гриппом и ОРВИ в школы города решили вернуть термометрию. 

 

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Теперь ученикам будут замерять показатели температуры на входах в учебные заведения, как это делали во время пандемии коронавируса, что предположительно должно стабилизировать ситуация и выявлять симптомы болезни у школьников. 

«Закрытых образовательных организаций нет», — в заключение добавил Алексей Логвиненко, сообщив, что детсады и школы пока еще держатся, несмотря на рост числа больных детей. 

Кроме того, сообщается, что на территории Ростова продлили работу кабинетов неотложной медпомощи. 

Невероятное везение

В четверг, 22 декабря, стало известно, что экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение в ДНР и был доставлен в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.  

 

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Вместе с ним доставили еще двоих неизвестных пострадавших, а помощник Рогозина сообщил, что раненые получают всю необходимую помощь. 

Остальные люди, попавшие под обстрел, также получают помощь медиков в больницах ДНР, и хотя их состояние стабилизировалось — пострадавших пока нельзя транспортировать в другие медучреждения.

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