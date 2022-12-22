Образованными считались в статистике те граждане, которые достигли 15 лет и имели профессиональное образование. Лидером по их числу является Ростов-на-Дону, 79,9% населения которого являются образованными. Также образование имеют больше 75% жителей Волгодонска, Таганрога и Новочеркасска.