Доля образованных людей в Ростовской области составляет 67,7%, следует из переписи населения за 2021 год. За 11 лет рост показателя составил 5,2%, пишет «АиФ».
Образованными считались в статистике те граждане, которые достигли 15 лет и имели профессиональное образование. Лидером по их числу является Ростов-на-Дону, 79,9% населения которого являются образованными. Также образование имеют больше 75% жителей Волгодонска, Таганрога и Новочеркасска.
Уточняется, что в Ростовской области проживает 8173 кандидатов наук и 1877 докторов наук.