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В Ростове и Волгодонске живет большая часть образованных людей региона

Сегодня, 11:31
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове и Волгодонске живет большая часть образованных людей региона
В Ростовской области растет число образованных людей, заявила глава Ростовстата Марина Самойлова.

Доля образованных людей в Ростовской области составляет 67,7%, следует из переписи населения за 2021 год. За 11 лет рост показателя составил 5,2%, пишет «АиФ».

Образованными считались в статистике те граждане, которые достигли 15 лет и имели профессиональное образование. Лидером по их числу является Ростов-на-Дону, 79,9% населения которого являются образованными. Также образование имеют больше 75% жителей Волгодонска, Таганрога и Новочеркасска.

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Уточняется, что в Ростовской области проживает 8173 кандидатов наук и 1877 докторов наук.

Ранее ростовский профсоюз образования выступил за сохранение гендерного неравенства.
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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Образование
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