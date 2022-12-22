До смены имени Кузнецов был известен как Усман Дудуркаев. По информации «Коммерсанта», ему назначили 2,5 года заключения за хищение активов на сумму 48 миллионов рублей.
«Фигурант воспользовался арестом владельца компании Александра Хуруджи и совершил мошенничество. В апелляции приговор в отношении Кузнецова не изменился», — пишет издание.
Отмечается, что во время ареста Хуруджи из его компании вывели все активы в размере три миллиарда рублей. В том числе Кузнецов перечислил 48 миллионов на счета нескольких компаний, которые не выполняли никаких работ для «Энергии».
Добавим, что суд оправдал Хуруджи и выпустил на свободу.