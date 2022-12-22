«В настоящее время готовятся заявления в полицию с приложением всех имеющихся материалов», — добавила представитель пресс-службы, сообщив, что теперь все владельцы сооружений рекламы на регулярной основе будут проверять их на предмет размещения неподобающего публичным пространствам содержания.