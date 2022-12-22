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В Ростове направили в полицию материалы о порнографических плакатах на улицах города

Сегодня, 15:29
Фото: ТГ канал cheRostov
Рекламная стойка напротив музыкального театра на Большой Садовой
В Ростове собираются найти хулиганов, которые разместили карикатуры порнографического содержания на улицах города, об этом сообщила представитель пресс-службы администрации Мария Петрова.

Напомним,  в четверг, 22 декабря, на улицах Ростова-на-Дону заметили плакаты с карикатурой порнографического содержания, на которых были изображены президент Украины Владимир Зеленский и рэпер Влади. 

Мария Петрова рассказала, что владелец конструкции оперативно направил техников, благодаря чему неприличные баннеры убрали в течение часа.  

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«В настоящее время готовятся заявления в полицию с приложением всех имеющихся материалов», — добавила представитель пресс-службы, сообщив, что теперь все владельцы сооружений рекламы на регулярной основе будут проверять их на предмет размещения неподобающего публичным пространствам содержания.  

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