Напомним, в четверг, 22 декабря, на улицах Ростова-на-Дону заметили плакаты с карикатурой порнографического содержания, на которых были изображены президент Украины Владимир Зеленский и рэпер Влади.
Мария Петрова рассказала, что владелец конструкции оперативно направил техников, благодаря чему неприличные баннеры убрали в течение часа.
«В настоящее время готовятся заявления в полицию с приложением всех имеющихся материалов», — добавила представитель пресс-службы, сообщив, что теперь все владельцы сооружений рекламы на регулярной основе будут проверять их на предмет размещения неподобающего публичным пространствам содержания.