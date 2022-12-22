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Posted 22 декабря 2022, 10:25

Published 22 декабря 2022, 10:25

Modified 22 декабря 2022, 15:48

Updated 22 декабря 2022, 15:48

В Ростове оперативно убрали порнографический баннер с рэпером Влади и Зеленским

22 декабря 2022, 10:25
В центре Ростова заменили один из порнографических баннеров с изображением рэпера Влади и президента Украины Зеленского, сообщают в соцсетях.

Ростовчане сообщили о шокирующих баннерах, поставленных в центре Ростова в четверг, 22 декабря. На них изображены уроженец города, рэпер Влади и президент Украины Владимир Зеленский. Картинка носит порнографический характер.

Горожане назвали баннеры «дичью», отметив, что подобные изображения могут увидеть маленькие дети. Вскоре поступила информация, что баннеры оперативно заменяют. Так изображение убрали на Большой Садовой улице.

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Кто заказал установку баннеров, неизвестно. Официальных комментариев о ситуации также пока не поступало.

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