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В Ростове провели оцифровку ливневок для разработки схемы ливневой канализации

Сегодня, 16:17
Фото: pxhere.com
В Ростове продолжают разработку новой схемы ливневой канализации, которая будет отводить поверхностные сточные воды с улиц, об этом объявил в своем Telegram-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава городской администрации напомнил, что в мае власти заключили контракт с ООО «Корпус», которое стало разработчиком проекта ливневок. Алексей Логвиненко рассказал, что к настоящему моменту исполнители уже закончили обследование существующей сети, выбрали места для сооружений ливневой канализации, а также очистных и определили стоимость работ по развитию сети инженерных сооружений. 

«По нашей просьбе в работу были включены вопросы организации системы ливневой канализации на территории перспективной застройки старого аэропорта, территории благоустройства 1-й и 2-й мили р. Темерник, первого бассейна и моста по улицам Песчаная-Белореченская», — сказано в сообщении сити-менеджера Алексея Логвиненко. Он добавил, что в текущем проекте город старается учесть все перспективы развития города и интересы эксплуатирующих организаций. 

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Вместе с этим подрядчик провел оцифровку сетей ливневок и сформировал электронную модель с адресным планом города, обследовал дождеприемные колодцы, а также около 20 мест, которые чаще всего оказываются затоплены в период дождей. 

По завершению работ в городе планируют построить дополнительные сети водоотведения протяженность 16 километров с локальными очистными сооружениями. По словам главы администрации, все работы ведутся в строгом соответствии со сроками Дорожной карты. 

Ранее жители ЗЖМ пожаловались на затопление улиц. 

 

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