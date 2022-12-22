«По нашей просьбе в работу были включены вопросы организации системы ливневой канализации на территории перспективной застройки старого аэропорта, территории благоустройства 1-й и 2-й мили р. Темерник, первого бассейна и моста по улицам Песчаная-Белореченская», — сказано в сообщении сити-менеджера Алексея Логвиненко. Он добавил, что в текущем проекте город старается учесть все перспективы развития города и интересы эксплуатирующих организаций.