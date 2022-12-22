Глава городской администрации напомнил, что в мае власти заключили контракт с ООО «Корпус», которое стало разработчиком проекта ливневок. Алексей Логвиненко рассказал, что к настоящему моменту исполнители уже закончили обследование существующей сети, выбрали места для сооружений ливневой канализации, а также очистных и определили стоимость работ по развитию сети инженерных сооружений.
«По нашей просьбе в работу были включены вопросы организации системы ливневой канализации на территории перспективной застройки старого аэропорта, территории благоустройства 1-й и 2-й мили р. Темерник, первого бассейна и моста по улицам Песчаная-Белореченская», — сказано в сообщении сити-менеджера Алексея Логвиненко. Он добавил, что в текущем проекте город старается учесть все перспективы развития города и интересы эксплуатирующих организаций.
Вместе с этим подрядчик провел оцифровку сетей ливневок и сформировал электронную модель с адресным планом города, обследовал дождеприемные колодцы, а также около 20 мест, которые чаще всего оказываются затоплены в период дождей.
По завершению работ в городе планируют построить дополнительные сети водоотведения протяженность 16 километров с локальными очистными сооружениями. По словам главы администрации, все работы ведутся в строгом соответствии со сроками Дорожной карты.
Ранее жители ЗЖМ пожаловались на затопление улиц.