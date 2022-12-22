На днях ростовским ветврачам удалось спасти жизнь игуаны, которая украла хозяйский носок и съела его. Владельцы не сразу заметили пропажу, а потому ухудшение самочувствия питомца и исчезновение аппетита ящера стало для них полной неожиданностью.