rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове ветеринары спасли «дракона современности», съевшего хозяйский носок

Сегодня, 17:57
Фото: pxhere.com
В Ростове ветеринарам удалось спасти игуану, которая решила закусить хозяйским носком, об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

На днях ростовским ветврачам удалось спасти жизнь игуаны, которая украла хозяйский носок и съела его. Владельцы не сразу заметили пропажу, а потому ухудшение самочувствия питомца и исчезновение аппетита ящера стало для них полной неожиданностью. 

Секрет недуга животного скрывался в его животе —  им был мужской носок, длина которого была практически равна туловищу игуаны.

Фото: Telegram-канал Don Mash

В итоге врачи провели операцию, и спустя неделю питомец смог вернуться домой после курса восстановления. 

Ранее другому ростовчанину повезло меньше, и ветеринары не могли помочь питомцу, отравленному догхантерами.

Читайте также:
В Ростове ветеринары спасли жизнь малыша ламы гуанакоВ Ростове две девушки спасли застрявшего на верхушке дерева котаРостовские ветеринары достали из кота 20 резинок для волос
#Надежда Пустяк#Животные#Домашние животные#Происшествие#Помощь#Медицинская помощь#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Путин поддержал инициативу о строительстве дороги между Ростовом и Симферополем
Сегодня, 14:32
Сотни машин встали в 20-километровой пробке в Ростовской области вечером 22 декабря
Сегодня, 14:23
В Ростовской области полиция оцепила участок пастбища с обломками ракеты
Сегодня, 14:10
Детский Нурофен и антибиотики начали пропадать из аптек в Ростове
Сегодня, 12:48
В Ростовской области похоронили спецназовца «Ахмата», погибшего в бою в ходе СВО
Сегодня, 13:50
«Раздаривающие золото» мошенники стали орудовать в переходах в Ростове
Сегодня, 14:37