На днях ростовским ветврачам удалось спасти жизнь игуаны, которая украла хозяйский носок и съела его. Владельцы не сразу заметили пропажу, а потому ухудшение самочувствия питомца и исчезновение аппетита ящера стало для них полной неожиданностью.
Секрет недуга животного скрывался в его животе — им был мужской носок, длина которого была практически равна туловищу игуаны.
В итоге врачи провели операцию, и спустя неделю питомец смог вернуться домой после курса восстановления.
Ранее другому ростовчанину повезло меньше, и ветеринары не могли помочь питомцу, отравленному догхантерами.