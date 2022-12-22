Следственный отдел по Пролетарскому району Ростова СУ СК РФ региона расследует уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего оперуполномоченного отдела полиции № 4 в Ростове, которого подозревают в мошенничестве.
Следователи представили версию, согласно которой около двух месяцев назад фигурант обманным путем получил от ростовчанки 1,5 миллиона рублей, чтобы помочь с решением вопроса об уголовном преследовании женщины, совершившей коррупционное преступление. Следователи установили, что экс-полицейский не собирался и не мог выполнить свои обещания, а потому планировал просто присвоить деньги.
Сейчас мужчину задержали, и следователи решают вопрос о мере пресечения. Расследование будет продолжаться.
Ранее в Ростове очевидцы сообщили о банде мошенников, раздаривающих золото на улицах города.