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В Ростове задержали экс-полицейского, который выманил 1,5 млн рублей у жертвы

Сегодня, 15:41
Фото: pxhere.com
В Ростове по подозрению в мошенничестве задержали бывшего сотрудника полиции, который должен был «прикрыть» дело о коррупции, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел по Пролетарскому району Ростова СУ СК РФ региона расследует уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего оперуполномоченного отдела полиции № 4 в Ростове, которого подозревают в мошенничестве. 

Следователи представили версию, согласно которой около двух месяцев назад фигурант обманным путем получил от ростовчанки 1,5 миллиона рублей, чтобы помочь с решением вопроса об уголовном преследовании женщины, совершившей коррупционное преступление. Следователи установили, что экс-полицейский не собирался и не мог выполнить свои обещания, а потому планировал просто присвоить деньги. 

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Сейчас мужчину задержали, и следователи решают вопрос о мере пресечения. Расследование будет продолжаться. 

Ранее в Ростове очевидцы сообщили  о банде мошенников, раздаривающих золото на улицах  города.

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