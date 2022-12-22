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Posted 22 декабря 2022, 09:06

Published 22 декабря 2022, 09:06

Modified 22 декабря 2022, 09:08

Updated 22 декабря 2022, 09:08

В Ростовской области прожиточный минимум на 2023 год составит 13,5 тыс рублей

В Ростовской области прожиточный минимум на 2023 год составит 13,5 тыс рублей

22 декабря 2022, 09:06
Фото: 1MI. В Ростовской области прожиточный минимум на 2023 год составит 13,5 тыс рублей

Голубев установил прожиточный минимум для Ростовской области 13513 рублей

В Ростовской области установили величину прожиточного минимума, которая будет действовать в следующем году, следует из опубликованного документа.

Его подписал губернатор Василий Голубев. Прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 13513 рублей.

Для трудоспособного населения этот показатель достиг 14729 рублей, для детей - 13759 рублей. А для пенсионеров он составляет 11621 рубль.

В Ростовской области с 1 января в 2023 году МРОТ составит более 16 тысяч рублей
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Это постановление вступит в силу с 1 января 2023 года. Проконтролирует исполнение замгубернатора Андрей Пучков. 

Напомним, что в Ростовской области с 1 января в 2023 году МРОТ составит более 16 тысяч рублей.  Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

 

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