Портал Dоndау сообщает, что в первую декаду декабря состоялись похороны бойца «Ахмата» Рамиза Мамедова, который был смертельно ранен во время службы в ходе спецоперации.
Источник не уточняет, при каких обстоятельствах 30-летний уроженец Семикаракорского района был ранен, однако известно, что Мамедов выполнял боевую задачу.
Официальной информации о гибели военного не поступало. Она уточняется.
Ранее другой мужчина, которого не допустили к участию СВО, едва не отправился к праотцам, ударив себя в живот ножом, чтобы доказать, что не боится боли.