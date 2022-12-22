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В Ростовской области похоронили спецназовца «Ахмата», погибшего в бою в ходе СВО

Сегодня, 13:50
Фото: vk.com/ramzan
В Ростовской области похоронили спецназовца «Ахмата», погибшего в бою в ходе СВО
В Ростовской области объявили о похоронах спецназовца из отряда «Ахмат» Рамиза Мамедова, который погиб в ходе выполнения боевой задачи на Украине.

Портал Dоndау сообщает, что в первую декаду декабря состоялись похороны бойца «Ахмата» Рамиза Мамедова, который был смертельно ранен во время службы в ходе спецоперации. 

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Источник не уточняет, при каких обстоятельствах 30-летний уроженец Семикаракорского района был ранен, однако известно, что Мамедов выполнял боевую задачу.

Официальной информации о гибели военного не поступало. Она уточняется.

Ранее другой мужчина, которого не допустили к участию СВО, едва не отправился к праотцам, ударив себя в живот ножом, чтобы доказать, что не боится боли.   

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