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В Ростовской области полиция оцепила участок пастбища с обломками ракеты

Сегодня, 14:10
Фото: 1MI
В Ростовской области полиция оцепила участок пастбища с обломками ракеты
В Ростовской области саперы выехали на вызов об упавшем на пастбище к востоку от Ростова фрагменте ракеты, об этом сообщил Telegram-канал «Чё по Ростову».

Во вторник, 20 декабря, в Ростовской области житель сельской местности сообщил, что обнаружил обломки неизвестного происхождения, напоминающие фрагмент ракеты. 

В тот же день полиция выехала в хутор Никольский, расположенный к востоку от Ростова в Заветинском районе на границе с Калмыкией. Неподтвержденный снаряд упал на пастбище, а потому территорию оцепила полиция.  

«К месту вызвали военных саперов с ближайшей воинской части — для определения и уничтожения обнаруженного снаряда», — сказано в сообщении. По предварительным данным, из-за падения снаряда не пострадали ни люди, ни объекты инфраструктуры. 

Обломки ракеты на пастбище обнаружил селянин в Ростовской области днем 20 декабря
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Сообщаем, что эта информация пока не получила официального подтверждения властей, а потому будет тщательно проверяться. 

Ранее на днях в Ростовской области жители делились фотографиями обломков другого снаряда рухнувшего в Константиновском районе.

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