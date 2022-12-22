Во вторник, 20 декабря, в Ростовской области житель сельской местности сообщил, что обнаружил обломки неизвестного происхождения, напоминающие фрагмент ракеты.
В тот же день полиция выехала в хутор Никольский, расположенный к востоку от Ростова в Заветинском районе на границе с Калмыкией. Неподтвержденный снаряд упал на пастбище, а потому территорию оцепила полиция.
«К месту вызвали военных саперов с ближайшей воинской части — для определения и уничтожения обнаруженного снаряда», — сказано в сообщении. По предварительным данным, из-за падения снаряда не пострадали ни люди, ни объекты инфраструктуры.
Сообщаем, что эта информация пока не получила официального подтверждения властей, а потому будет тщательно проверяться.
Ранее на днях в Ростовской области жители делились фотографиями обломков другого снаряда рухнувшего в Константиновском районе.