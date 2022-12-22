Его подписал губернатор Василий Голубев. Прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 13513 рублей.
Для трудоспособного населения этот показатель достиг 14729 рублей, для детей - 13759 рублей. А для пенсионеров он составляет 11621 рубль.
Это постановление вступит в силу с 1 января 2023 года. Проконтролирует исполнение замгубернатора Андрей Пучков.
Напомним, что в Ростовской области с 1 января в 2023 году МРОТ составит более 16 тысяч рублей. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.