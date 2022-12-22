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В Ростовской области за 2 года подготовили 200 тьюторов для обучения детей с аутизмом

Сегодня, 12:03
Фото: freepik.com
В Ростовской области за 2 года подготовили 200 тьюторов для обучения детей с аутизмом
В Ростовской области за последние два года подготовили 200 тьюторов для обучения детей с расстройствами аутического спектра, об этом сообщили в донском правительстве.

Во время заседания последнего координационного совета в правительстве рассказали, что в настоящий момент система образования насчитывает около 30 тысяч детей с особыми нуждами и ограничениями здоровья, которые составляют 4,4% от общей массы учащихся. При этом среди детей школьного возраста ученики с ОВЗ составляют 3% от массы учащихся — их 13 тысяч человек, а вот в детских садах и других дошкольных образовательных организациях 16 тысяч таких воспитанников (9% от общего числа).   

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В Ростовской области за 2 года подготовили 200 тьюторов для обучения детей с аутизмом
Фото: donland.ru

Власти отмечают, что в последние годы в школах расширили педагогический состав логопедов и дефектологов, благодаря чему в концу декабря в Ростовской области насчитывают 315 логопедов, более 140 дефектологов, включая сурдопедагогов и тифлопедагогов, а также 22 ассистента, трудящихся в донских школах. 

«В процессе открытия „ресурсных классов“ для обучения детей с расстройствами аутистического спектра в 2021–2022 годах подготовлено 200 тьюторов», — сказано в отчете работе совета. 

Ранее портал RostovGazeta рассказал историю Юлии Лагуновой, которая делает Ростов-на-Дону доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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