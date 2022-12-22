Во время заседания последнего координационного совета в правительстве рассказали, что в настоящий момент система образования насчитывает около 30 тысяч детей с особыми нуждами и ограничениями здоровья, которые составляют 4,4% от общей массы учащихся. При этом среди детей школьного возраста ученики с ОВЗ составляют 3% от массы учащихся — их 13 тысяч человек, а вот в детских садах и других дошкольных образовательных организациях 16 тысяч таких воспитанников (9% от общего числа).