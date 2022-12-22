Во время заседания последнего координационного совета в правительстве рассказали, что в настоящий момент система образования насчитывает около 30 тысяч детей с особыми нуждами и ограничениями здоровья, которые составляют 4,4% от общей массы учащихся. При этом среди детей школьного возраста ученики с ОВЗ составляют 3% от массы учащихся — их 13 тысяч человек, а вот в детских садах и других дошкольных образовательных организациях 16 тысяч таких воспитанников (9% от общего числа).
Власти отмечают, что в последние годы в школах расширили педагогический состав логопедов и дефектологов, благодаря чему в концу декабря в Ростовской области насчитывают 315 логопедов, более 140 дефектологов, включая сурдопедагогов и тифлопедагогов, а также 22 ассистента, трудящихся в донских школах.
«В процессе открытия „ресурсных классов“ для обучения детей с расстройствами аутистического спектра в 2021–2022 годах подготовлено 200 тьюторов», — сказано в отчете работе совета.
Ранее портал RostovGazeta рассказал историю Юлии Лагуновой, которая делает Ростов-на-Дону доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья.