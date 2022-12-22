rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В сети появились новые фото обломков ракеты, упавших в Ростовской области

Сегодня, 07:51
Фото: mil.ru
В сети появились новые фото обломков ракеты, упавших в Ростовской области
Части разгонного блока реактивного двигателя ракеты обнаружили в Константиновском районе Ростовской области, фото с места происшествия публикуют в соцсетях очевидцы.

20 декабря в Константиновском районе Ростовской области местные жители услышали звук сильного хлопка. Экстренные службы сразу начали расследование произошедшего. Позже, в виноградниках, нашли фрагменты разгонного блока реактивного двигателя ракеты. Находку подтвердили и власти района.

В Ростовской области упал в виноградник разгонный блок ракеты днем 20 декабря
Узнать подробнее

Местные жители делятся в соцсетях фото с места происшествия. На них запечатлены внушительные части ракеты. Очевидцы сообщают, что место падения находится лишь в нескольких километрах от жилых построек.

Напомним, власти Константиновского района заявили, что утилизируют разгонный блок ракеты с помощью взрыва. Из-за этого местные жители снова услышат мощный звук хлопка. Однако пугаться этого не стоит. Угрозы жизни населения нет.

Читайте также:
В Ростовской области взорвут упавший в виноградники в Константиновске ракетный блокВласти в Ростовской области прокомментировали мощный хлопок в КонстантиновскеВ мессенджерах неизвестные распространили фото упавшего в Ростовской области объекта
#Виктория Прутковская#Происшествия#Новости#Ростовская область#Происшествие
Подпишитесь
Раненого в спину Рогозина могут перевезти в Ростов-на-Дону из ДНР
Сегодня, 07:52
Нутрициолог пояснила, как ростовчанам избежать опасного переедания в новогоднюю ночь
Сегодня, 03:59
Ограничения введены по всей Ростовской области с 22 декабря из-за спецоперации
Сегодня, 07:23
Юрист Габович предупредил, за что ростовчан могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Сегодня, 06:06
Сколько стоят новогодние елки в Ростове-на-Дону и где их купить
Сегодня, 06:43