20 декабря в Константиновском районе Ростовской области местные жители услышали звук сильного хлопка. Экстренные службы сразу начали расследование произошедшего. Позже, в виноградниках, нашли фрагменты разгонного блока реактивного двигателя ракеты. Находку подтвердили и власти района.
Местные жители делятся в соцсетях фото с места происшествия. На них запечатлены внушительные части ракеты. Очевидцы сообщают, что место падения находится лишь в нескольких километрах от жилых построек.
Напомним, власти Константиновского района заявили, что утилизируют разгонный блок ракеты с помощью взрыва. Из-за этого местные жители снова услышат мощный звук хлопка. Однако пугаться этого не стоит. Угрозы жизни населения нет.