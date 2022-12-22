В управлении рассказали 161.ру, что тело нашли сотрудники в декабре. После этого начались проверочные мероприятия.
«Мужчина был повешен на простыне. Фельдшер провел реанимационные мероприятия, но результата это не дало», — сказано в сообщении.
Отмечается, что фигурант проходил по делу об убийстве, но подробности не раскрываются. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер не смог выйти из СИЗО. Расширенный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.