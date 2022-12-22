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В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону 44-летнего заключенного нашли повешенным в декабре

Сегодня, 14:31
Фото: Tha-uzhavan/CC BY SA / wikimedia.org
В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону 44-летнего заключенного нашли повешенным в декабре
В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 обнаружили тело 44-летнего заключенного, сообщили в УФСИН по региону.

В управлении рассказали 161.ру, что тело нашли сотрудники в декабре. После этого начались проверочные мероприятия.

«Мужчина был повешен на простыне. Фельдшер провел реанимационные мероприятия, но результата это не дало», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что фигурант проходил по делу об убийстве, но подробности не раскрываются. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер не смог выйти из СИЗО. Расширенный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке

 

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