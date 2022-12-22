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В центре Ростова разместили порнографические баннеры с репером Влади и Зеленским

Сегодня, 09:52
Фото: Екатерина Мозина/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
В центре Ростова разместили порнографические баннеры с репером Влади и Зеленским
Неизвестные установили в Ростове баннеры с репером Влади и президентом Украины Владимиром Зеленским, изображение повергло горожан в шок.

В четверг, 22 декабря, горожане опубликовали фото с баннером на улице Большой Садовой. На нем изображены уроженец Ростова репер Влади и президент Украины Владимир Зеленский. Картинка носит явный порнографический характер.

Сообщаетсячто такой же баннер поставили на Пушкинской улице и на ЧеховаКто это сделалне известно. Однако позже в соцсетях сообщили, что на Большой Садовой баннер убрали. 

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В центре Ростова разместили порнографические баннеры с репером Влади и Зеленским
Фото: ТГ канал cheRostov

Ростовчане назвали изображение «дичью». Они пишут, что вне зависимости от политических взглядов репера устанавливать такие баннеры в центре города, где часто гуляют дети, аморально.

Напомним, что на рэпера Влади уже написал жалобу в правоохранительные органы депутат Госдумы Андрей Альшевских, обвинивший музыканта в презрительном отношении к стране и ВС РФ.

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