В четверг, 22 декабря, горожане опубликовали фото с баннером на улице Большой Садовой. На нем изображены уроженец Ростова репер Влади и президент Украины Владимир Зеленский. Картинка носит явный порнографический характер.
Сообщается, что такой же баннер поставили на Пушкинской улице и на Чехова. Кто это сделал, не известно. Однако позже в соцсетях сообщили, что на Большой Садовой баннер убрали.
Ростовчане назвали изображение «дичью». Они пишут, что вне зависимости от политических взглядов репера устанавливать такие баннеры в центре города, где часто гуляют дети, аморально.
Напомним, что на рэпера Влади уже написал жалобу в правоохранительные органы депутат Госдумы Андрей Альшевских, обвинивший музыканта в презрительном отношении к стране и ВС РФ.