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Власти рассказали, какие ограничения ввели на Дону с 22 декабря из-за спецоперации

Сегодня, 11:46
Фото: mil.ru
Власти рассказали, какие ограничения ввели на Дону с 22 декабря из-за спецоперации
В Ростовской области опубликовали текст документа об ограничении использования беспилотников, а также проезд грузовиков, чья грузоподъемность составляет более 3,5 тонны, указ губернатора появился на портале донского правительства.

Напомним, 21 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о необходимости ввести некоторые ограничения, касающиеся сферы транспорта, в частности использования беспилотников и движения грузовиков. Инициативу поддержали и жители Ростовской области, заявив, что этот запрет следовало ввести  10 месяцев назад.

 Уже в четверг, 22 декабря, на портале правительства появился соответствующий указ, который запрещает использовать беспилотники в Ростовской области гражданским лицам, которые не имеют отношения к государственным органам. 

Ограничения на движение грузовиков ввели власти в Ростовской области с 22 декабря
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Вместе с этим через АПП «Весело-Вознесенский» запретили проезжать грузовикам, чья грузоподъемность составляет больше 3,5 тонны, то есть автомобилей категории N2 и N3. Последний запрет не будет действовать на автомобили, которые едут в Крым, задействованы в восстановлении городов Донбасса и используются для создания фортификационных сооружений или в целях СВО.

через АПП «Весело-Вознесенский» запретили проезжать грузовикам, чья грузоподъемность составляет больше 3,5 тонн, то есть автомобилей категории N2 и N3.
Фото: donland.ru

Также теперь в Ростов-на-Дону не смогут въехать грузовики категории N3.

Водителей проинформируют об изменениях в кратчайшие сроки. 

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