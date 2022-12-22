Вместе с этим через АПП «Весело-Вознесенский» запретили проезжать грузовикам, чья грузоподъемность составляет больше 3,5 тонны, то есть автомобилей категории N2 и N3. Последний запрет не будет действовать на автомобили, которые едут в Крым, задействованы в восстановлении городов Донбасса и используются для создания фортификационных сооружений или в целях СВО.