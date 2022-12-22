Напомним, 21 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о необходимости ввести некоторые ограничения, касающиеся сферы транспорта, в частности использования беспилотников и движения грузовиков. Инициативу поддержали и жители Ростовской области, заявив, что этот запрет следовало ввести 10 месяцев назад.
Уже в четверг, 22 декабря, на портале правительства появился соответствующий указ, который запрещает использовать беспилотники в Ростовской области гражданским лицам, которые не имеют отношения к государственным органам.
Вместе с этим через АПП «Весело-Вознесенский» запретили проезжать грузовикам, чья грузоподъемность составляет больше 3,5 тонны, то есть автомобилей категории N2 и N3. Последний запрет не будет действовать на автомобили, которые едут в Крым, задействованы в восстановлении городов Донбасса и используются для создания фортификационных сооружений или в целях СВО.
Также теперь в Ростов-на-Дону не смогут въехать грузовики категории N3.
Водителей проинформируют об изменениях в кратчайшие сроки.