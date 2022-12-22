Все началось с совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу и президентом страны Владимиром Путиным. Министр предложил забирать в армию мужчин от 21 года до 30 лет.
Егоров рассказал 161.pу, что для реализации инициативы необходимо внести изменения в законодательную базу. После этого документ будет опубликован и с ним смогут все ознакомиться. Пока же все на стадии предложения.
«На данный момент люди старше 27 лет снимаются с учета. Документы по ним передают в отдел, где они стоят на учете как граждане, пребывающие в запасе», — уточнил военком.
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