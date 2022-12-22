rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Врач Галеев рассказал об ограничениях в Ростовской области из-за гриппа

Сегодня, 10:01
Фото: donland.ru
Врач Галеев рассказал о возможных ограничениях в Ростовской области из-за гриппа
Главврач ЦРБ в Ростовской области Игорь Галеев сообщил RostovGazeta, что нынешняя ситуация с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ не представляет опасности.

Напомним, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях организованы профилактические мероприятия. Введены ограничения на проведение детских утренников.

Родителей не пустят детские утренники в Ростовской области перед Новым годом
Узнать подробнее

«Если сравнивать нынешнюю ситуацию с сезонами вспышки гриппа и ОРВИ в доковидную пору, то сегодня ничего не изменилось. Просто люди напуганы коронавирусом, поэтому психологически труднее это переносить», — отмечает Игорь Галеев.

Доктор подчеркивает, что силы и средства для того, чтобы контролировать сезонную вспышку ОРВИ и гриппа есть. Тактика лечения не изменилась.

 

Роспотребнадзор предупредил об опасных последствиях свиного гриппа
Узнать подробнее

Потребуется ли введение дополнительных ограничительных мер, таких, как, например, самоизоляция, будут решать органы Роспотребнадзора.

«У профессионалов-эпидемиологов есть четко отработанные рецепты на подобные случаи жизни. Но во времена, когда не было коронавируса, более строгие изоляционные меры не предпринимались. Они и не требовались», — подчеркивает врач.

Собеседник поясняет, что прежде ковид был неизвестным заболеванием. Поэтому на него экстраполировались те правила, которые применяются при особо опасных инфекциях. А нынешние ОРВИ и грипп — известные. Меры их профилактики отработаны годами, и ничего нового не предполагается.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в ростовских больницах увеличили коечный фонд. 

В Ростове из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличили коечный фонд в декабре
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не самое страшное»: ростовчане высказались о новых ограничениях из-за гриппаБолеющие ОРВИ и гриппом жители Ростова не могут вызвать врача на домВрачи прогнозируют пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростове на 2023 год
#Дарья Демидова#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Сезон гриппа и ОРВИ#Здоровье#Грипп
Подпишитесь
Раненого в спину Рогозина могут перевезти в Ростов-на-Дону из ДНР
Сегодня, 07:52
Нутрициолог пояснила, как ростовчанам избежать опасного переедания в новогоднюю ночь
Сегодня, 03:59
Ограничения введены по всей Ростовской области с 22 декабря из-за спецоперации
Сегодня, 07:23
В сети появились новые фото обломков ракеты, упавших в Ростовской области
Сегодня, 07:51
Юрист Габович предупредил, за что ростовчан могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Сегодня, 06:06
Сколько стоят новогодние елки в Ростове-на-Дону и где их купить
Сегодня, 06:43