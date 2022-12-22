Напомним, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях организованы профилактические мероприятия. Введены ограничения на проведение детских утренников.
«Если сравнивать нынешнюю ситуацию с сезонами вспышки гриппа и ОРВИ в доковидную пору, то сегодня ничего не изменилось. Просто люди напуганы коронавирусом, поэтому психологически труднее это переносить», — отмечает Игорь Галеев.
Доктор подчеркивает, что силы и средства для того, чтобы контролировать сезонную вспышку ОРВИ и гриппа есть. Тактика лечения не изменилась.
Потребуется ли введение дополнительных ограничительных мер, таких, как, например, самоизоляция, будут решать органы Роспотребнадзора.
«У профессионалов-эпидемиологов есть четко отработанные рецепты на подобные случаи жизни. Но во времена, когда не было коронавируса, более строгие изоляционные меры не предпринимались. Они и не требовались», — подчеркивает врач.
Собеседник поясняет, что прежде ковид был неизвестным заболеванием. Поэтому на него экстраполировались те правила, которые применяются при особо опасных инфекциях. А нынешние ОРВИ и грипп — известные. Меры их профилактики отработаны годами, и ничего нового не предполагается.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в ростовских больницах увеличили коечный фонд.