Собеседник поясняет, что прежде ковид был неизвестным заболеванием. Поэтому на него экстраполировались те правила, которые применяются при особо опасных инфекциях. А нынешние ОРВИ и грипп — известные. Меры их профилактики отработаны годами, и ничего нового не предполагается.