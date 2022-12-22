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Застрявшие в Египте туристы из РФ вернулись домой

Сегодня, 17:35
Спустя три дня после задержки рейса путешественники смогли вернуться в Россию.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», туристы, прибывшие на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх рейсами российского перевозчика iFly, неожиданно застряли там на несколько дней. Теперь они возвращаются на родину. Всего возвратилось 890 человек, из которых 690 – клиенты Tez Tour. Однако это еще не все граждане. Для возвращения всех соотечественников потребуется 15 рейсов. Решение данной проблемы находится на завершающей стадии.

Напомним: недавно Иордания запретила пропускать самолеты некоторых российских авиакомпаний через свое воздушное пространство, в связи с чем у многих пассажиров, вылетающих из Внуково, возникли проблемы.

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