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Американца задержали и поместили в центр для нелегальных мигрантов на Кубани

Сегодня, 14:31
Фото: 1MI
Американца задержали и поместили в центр для нелегальных мигрантов на Кубани
В Анапе уроженца штата Калифорния США оштрафовали и поместили в Центр временного содержания иностранцев из-за истекшей визы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

У американца еще в ноябре 2022 года закончилась виза, но он оставался в Анапе. Суд вынес решение о штрафе в размере двух тысяч рублей и принудительном выдворении мужчины за пределы России. До фактического исполнения решения суда американца разместили в Центре временного содержания.

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Напомним, в начале ноября в Ростовской области приняли решении о выдворении за пределы страны 32 иностранных граждан. Всего же в рамках профилактических мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов в регионе выявили 230 нарушителей.

 

 

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#Алина Заярная#Общество#Происшествие
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