У американца еще в ноябре 2022 года закончилась виза, но он оставался в Анапе. Суд вынес решение о штрафе в размере двух тысяч рублей и принудительном выдворении мужчины за пределы России. До фактического исполнения решения суда американца разместили в Центре временного содержания.