Баланин: Жители Запорожской и Херсонской областей получат электронные полисы ОМС

Баланин сообщил жителям Запорожской и Херсонской областей, что цифровой полис предоставляет каждому россиянину право на получение бесплатной медицинской помощи не только по месту регистрации, но и в любом федеральном медучреждении страны, работающем в системе ОМС. Цифровой полис был запущен в России в рамках реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, пишет newstracker.ru.