Баланин: Жители Запорожской и Херсонской областей получат электронные полисы ОМС

В пятницу в Москве состоялась церемония подписания документов.
Баланин сообщил жителям Запорожской и Херсонской областей, что цифровой полис предоставляет каждому россиянину право на получение бесплатной медицинской помощи не только по месту регистрации, но и в любом федеральном медучреждении страны, работающем в системе ОМС. Цифровой полис был запущен в России в рамках реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, пишет newstracker.ru.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя подписанное соглашение о взаимодействии между регионом и Федеральным фондом ОМС, отметил важность оказания бесплатной и качественной медицинской помощи каждому нуждающемуся в ней жителю области.
А врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что региону предстоит масштабная работа, чтобы войти в правовое поле РФ. Но подписанное соглашение можно с уверенностью назвать большим шагом в этом направлении.
В Запорожской и Херсонской областях в ближайшее время будет организована работа по созданию территориальных фондов и оформлению электронных полисов ОМС для жителей регионов.
Аналогичные соглашения о взаимодействии ранее были подписаны председателем ФОМС Ильей Баланиным с врио глав ЛНР и ДНР.