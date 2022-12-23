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Баланин: Жители Запорожской и Херсонской областей получат электронные полисы ОМС

Сегодня, 18:08
Фото: Пресс-служба ФОМС
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин заключил соглашения о взаимодействии, предусматривающие организацию территориальных фондов и оформление полисов ОМС жителям Запорожской и Херсонской областей, с врио губернаторов этих регионов.

В пятницу в Москве состоялась церемония подписания документов.

 

Баланин сообщил жителям Запорожской и Херсонской областей, что цифровой полис предоставляет каждому россиянину право на получение бесплатной медицинской помощи не только по месту регистрации, но и в любом федеральном медучреждении страны, работающем в системе ОМС. Цифровой полис был запущен в России в рамках реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, пишет newstracker.ru.

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя подписанное соглашение о взаимодействии между регионом и Федеральным фондом ОМС, отметил важность оказания бесплатной и качественной медицинской помощи каждому нуждающемуся в ней жителю области.

 

А врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что региону предстоит масштабная работа, чтобы войти в правовое поле РФ. Но подписанное соглашение можно с уверенностью назвать большим шагом в этом направлении. 

 

В Запорожской и Херсонской областях в ближайшее время будет организована работа по созданию территориальных фондов и оформлению электронных полисов ОМС для жителей регионов.

 

Аналогичные соглашения о взаимодействии ранее были подписаны председателем ФОМС Ильей Баланиным с врио глав ЛНР и ДНР.

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