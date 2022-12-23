Бизнес-игру и курс лекций провели для студентов в Ростове-на-Дону

Курс лекций для учащихся прочитал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. А в завершении они закрепили свои знания на бизнес-игре, во время которой разобрали инвестиционный проект для принятия решения о финансировании.
Студенты выступили в роли кредитных инспекторов, клиентских менеджеров и андеррайтеров. Они проанализировали существующий кейс Сбера, структурировали условия кредитования и оценили возможности по минимизации проектных и кредитных рисков.
Студент третьего курса вуза Евгений Зайцев рассказал, что формулы, которые вначале казались сложными, во время обучения объясняли доступным языком. После чего можно было их сразу протестировать.
«Интересно было узнать о том, как банк финансирует масштабные бизнес-проекты. Особенно понравилось, что атмосфера во время лекций была позитивной и дружелюбной. А на бизнес-игре можно было на некоторое время стать банкиром», — поделился впечатлениями участник.
Свой комментарий по поводу обучения дала и профессор, заведующий кафедрой банковское дело РГЭУ (РИНХ) Ольга Семенюта. По ее словам, лекции наполнили бизнес-кейсами теоретические знания студентов. А в практическую часть в сфере финансирования инвестиционных проектов с большим интересом погрузились и преподаватели.
«Мероприятие в формате бизнес-игры стало свидетельством актуальности междисциплинарных знаний, получаемых нашими обучающимися», — считает Ольга Семенюта.
В свою очередь Руслан Салимов отметил, что Сбер уделяет большое внимание образованию и развитию молодежи. В итоге учащиеся получают новые возможности с акселераторами банка, различными обучающими программами и стажировками.
«Наш практический курс с вузом является очередным этапом в работе с перспективными студентами. Мы знакомимся и ищем таланты, которые смогут реализовать свой потенциал в нашей компании», — подытожил Руслан Салимов.