Бизнес-игру и курс лекций провели для студентов в Ростове-на-Дону

«Интересно было узнать о том, как банк финансирует масштабные бизнес-проекты. Особенно понравилось, что атмосфера во время лекций была позитивной и дружелюбной. А на бизнес-игре можно было на некоторое время стать банкиром», — поделился впечатлениями участник.