Бизнесвумен из Нижнего Новгорода украла 1,9 млн руб из бюджета в Ростовской области

Бизнесвумен из Нижнего Новгорода совершила хищение денег в Ростовской области почти на два миллиона рублей, сообщили в УМВД по региону.

Предпринимательница заключила контракт с Целинским Домом культуры, который хотел купить автоклуб для сельских жителей. В дальнейшем бизнесвумен внесла недостоверную информацию в документы. Она завысила стоимость оборудования, за счет чего ей удалось украсть из бюджета Ростовской области 1,9 миллиона рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, в данный момент устанавливаются все обстоятельства. Если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит до 10 лет заключения. Ранее в Ростове-на-Дону осудили юриста по делу о хищении активов АО «Энергия» Хуруджи. Читайте также: Суд оставил без изменений приговор за кражу из «самолета Судного дня» в Таганроге Главу представительства Минобороны уличили в Таганроге в краже денег оборонзаказа